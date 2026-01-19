T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Yürekveren Köyü
ADA ve PARSEL NO : 101 ada 45 ve 102 parseller
YÜZÖLÇÜMÜ : 5339,57-m2, 402,34-m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan KARAYAZICI, Mehmet KANDİL, Gülcan KAYGUSUZ, Ahmet EROĞLU, İsmet EROĞLU, İsmail EROL, Güler EROL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi (Kastamonu OSB)
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/484 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.01.2026
