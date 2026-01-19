  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/484 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Yürekveren Köyü

ADA ve PARSEL NO : 101 ada 45 ve 102 parseller

YÜZÖLÇÜMÜ : 5339,57-m2, 402,34-m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan KARAYAZICI, Mehmet KANDİL, Gülcan KAYGUSUZ, Ahmet EROĞLU, İsmet EROĞLU, İsmail EROL, Güler EROL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi (Kastamonu OSB)

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/484 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02383987