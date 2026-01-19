  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/481 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Aksinir Köyü

ADA NO : 150

PARSEL NO : 16

YÜZÖLÇÜMÜ : 5721,77

MALİKİN ADI VE SOYADI : Cemile İŞİTİR, Hüseyin İŞİTİR, Sercan İŞİTİR, Tülay İŞİTİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi (Kastamonu OSB)

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/481 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02383985