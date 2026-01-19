T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/481 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Aksinir Köyü
ADA NO : 150
PARSEL NO : 16
YÜZÖLÇÜMÜ : 5721,77
MALİKİN ADI VE SOYADI : Cemile İŞİTİR, Hüseyin İŞİTİR, Sercan İŞİTİR, Tülay İŞİTİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi (Kastamonu OSB)
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/481 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.01.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02383985