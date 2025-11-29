T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/435 Esas

DAVALILAR : HİKMET KÜRTMAHMUTOĞLU,

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasında adresinizin tespit edilememesi nedeniyle, dava dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hissedarı bulunduğunuz Kastamonu, Merkez, Yukarı Elyakut Köyü 114 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 425,25m2 irtifak alanı ve 9,52 m2 'lik kısmına el konulması talep edilmiş olup, hissenize düşen kamulaştırma bedeli 9.689,57-TL olarak tespit edilmiştir. Duruşma Günü: 15/01/2026 günü saat: 10:50'dir. Davaya ve bilirkişi raporuna iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, davaya cevap vermediğiniz takdirde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, rapora itiraz etmediğiniz takdirde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız ile duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

