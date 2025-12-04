  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/289 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ YAKA KÖYÜ

ADA NO : 211

PARSEL NO : 39

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 872,46

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET VELİOĞLU
MEHMET VELİOĞLU
MACİDE VELİOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/289 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02348653