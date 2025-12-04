T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/401 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ TEKKE KÖYÜ
ADA NO : 152
PARSEL NO : 3
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2499,1
MALİKİN ADI VE SOYADI : ASIM AŞKAROĞLU
ÇETİN AŞKAROĞLU
METİN AŞKAROĞLU
SANİYE AŞKAROĞLU
ŞERİFE ÖLEGEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/401 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.11.2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02348533