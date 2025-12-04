  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/400 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ TEKKE KÖYÜ

ADA NO : 152

PARSEL NO : 2

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2170,65

MALİKİN ADI VE SOYADI : BELGİN AŞKAROĞLU
ENGİN AŞKAROĞLU
FATMA AKSU
FERİDE CİVELEKOĞLU
İKRAM AŞKAROĞLU
MEHMET AŞKAROĞLU
MURAT AŞKAROĞLU
NURAN ŞEHİRLİOĞLU
RABİA AŞKAROĞLU
SELMA GÖRGÜLÜ
HURŞİT AŞKAROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/400 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02348522