T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ TEKKE KÖYÜ
ADA NO : 152
PARSEL NO : 2
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2170,65
MALİKİN ADI VE SOYADI : BELGİN AŞKAROĞLU
ENGİN AŞKAROĞLU
FATMA AKSU
FERİDE CİVELEKOĞLU
İKRAM AŞKAROĞLU
MEHMET AŞKAROĞLU
MURAT AŞKAROĞLU
NURAN ŞEHİRLİOĞLU
RABİA AŞKAROĞLU
SELMA GÖRGÜLÜ
HURŞİT AŞKAROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/400 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.11.2025
