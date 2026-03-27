T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü
ADA NO : 101
PARSEL NO : 42
YÜZÖLÇÜMÜ : 273,2 m2'lik irtifak alanı ve 7,47 m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-BURHAN VEREP-34798824364 -
2- MEHMET ALİ VEREP-34804824104 -
3- MEHMET EMİN VEREP-34813823822 -
4- MUSTAFA PARLAKAY-53155212408 -
5- MUSTAFA VEREP-34801824268 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/345 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026
Basın No: ILN02431832