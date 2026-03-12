T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Ortaboğaz Köyü
ADA NO : 117
PARSEL NO : 25
YÜZÖLÇÜMÜ : 241,03 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- FAİK TURŞUCU-58834027298 -
2- NİHAL TURŞUCU-58792028696 -
3- ÖZLEM TÜYSÜZ-58789028760 -
4- SEBAHATTİN TURŞUCU-58801028372 -
5- SELAHATTİN TURŞUCU-58777029106 -
6- ZEHRA TURŞUCU-58786028824 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/51 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.03.2026
