Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/51 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Ortaboğaz Köyü

ADA NO : 117

PARSEL NO : 25

YÜZÖLÇÜMÜ : 241,03 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- FAİK TURŞUCU-58834027298 -
2- NİHAL TURŞUCU-58792028696 -
3- ÖZLEM TÜYSÜZ-58789028760 -
4- SEBAHATTİN TURŞUCU-58801028372 -
5- SELAHATTİN TURŞUCU-58777029106 -
6- ZEHRA TURŞUCU-58786028824 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/51 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.03.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02419901