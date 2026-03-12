T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO : 122
PARSEL NO : 17
YÜZÖLÇÜMÜ : 108,69 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- İSMAİL EMİROĞLU-52969222726 - Saraçlar Mah. Bilal Civcioğlu Cad. No:11-2 İç Kapı No:16Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
2- KAZIM YANTİRİOĞLU-48976355298 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:6 Emirli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
3- TEVFİKA EMİROĞLU-52960223098 - Ömerli Mevkıı Ömerli Küme Evleri No:13 Ömerli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/78 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026
