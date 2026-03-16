T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/66 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü

ADA NO : 121

PARSEL NO : 131

YÜZÖLÇÜMÜ : 283,44 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- GÖKCE CABACIOĞLU-38779695318 -
2- NİMET CABACIOĞLU-38788695026 -
3- SEBAHAT CABACIOĞLU-38782695244 -
4- YAŞAR CABACIOĞLU-38806694420 -
5- YILMAZ CABACIOĞLU-38785695180 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/66 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026

Basın No: ILN02425213