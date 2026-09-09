T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/18 Esas

KARAR NO : 2026/245 Karar

DAVACI : FAHRİ KÖLE

DAVALI : CEMİLE GÜLEÇ'a Vesayeten SABRİ GÜLEÇ

DAVA : Muhdesat Aidiyetinin Tespiti

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde yapılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yargılaması sonunda 06/05/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Kısmen Kabul-Kısmen Red karar verilmiştir.

Mahkememiz kararında;

1-) Davanın KISMEN KABULÜ İLE,

A. Kastamonu İli, Daday İlçesi, Dereköy Köyü, 103 Ada 67 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve fen bilirkişi tarafından düzenlenen 11.01.2026 tarihli ek raporu ekinde yer alan krokide A harfi ile gösterilen ahşap evin davacı tarafından meydana getirildiğinin TESPİTİNE,

B. Kastamonu İli, Daday İlçesi, Dereköy Köyü, 103 Ada 67 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve fen bilirkişi tarafından düzenlenen 11.01.2026 tarihli ek raporu ekinde yer alan krokide A1 harfi ile gösterilen sundurmanın davacı tarafından meydana getirildiğinin TESPİTİNE,

C. Kastamonu İli, Daday İlçesi, Dereköy Köyü, 103 Ada 67 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve fen bilirkişi tarafından düzenlenen 11.01.2026 tarihli ek raporu ekinde yer alan krokide A2 harfi ile gösterilen basit yapının davacı tarafından meydana getirildiğinin TESPİTİNE,

D. Kastamonu İli, Daday İlçesi, Dereköy Köyü, 103 Ada 67 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve fen bilirkişi tarafından düzenlenen 11.01.2026 tarihli ek raporu ekinde yer alan krokide C harfi ile gösterilen kümesin davacı tarafından meydana getirildiğinin TESPİTİNE,

E. Kastamonu İli, Daday İlçesi, Dereköy Köyü, 103 Ada 67 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve fen bilirkişi tarafından düzenlenen 11.01.2026 tarihli ek raporu ekinde yer alan krokide B harfi ile gösterilen ahşap ahır yönünden davanın REDDİNE,

2-) Keşfe katılan fen bilirkişi tarafından düzenlenen 11.01.2026 tarihli ek fen bilirkişi raporu ve eki krokinin hükmün EKİ SAYILMASINA, dair karar verildiği hususu;

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02543636