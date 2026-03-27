Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/405 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü

ADA NO : 113

PARSEL NO : 90

YÜZÖLÇÜMÜ : 213 m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- EKREM KOCA-52876221744 -
2- HACER BUZACI-16130450066 -
3- YAŞAR KOCA-13121546890 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/405 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.01.2026

Basın No: ILN02431867