T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/467 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Aksinir Köyü
ADA NO : 149
PARSEL NO : 42
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.720,37 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : FAHRİYE BİDECİ-
FEYZİ BİDECİ-27941057184 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/467 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.01.2026
