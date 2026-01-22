  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/467 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Aksinir Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 42

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.720,37 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : FAHRİYE BİDECİ-
FEYZİ BİDECİ-27941057184 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/467 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02384980