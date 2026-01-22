T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/466 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Aksinir Köyü
ADA NO : 144
PARSEL NO : 16
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.148,32 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CEMİLE KİTİR-28067052954 -
NEZAHAT BOĞDAYCIOĞLU-23636200248 -
TEVFİK PEHLİVAN-26765096348 -
YUSUF KİTİR-28064053008 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/466 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.01.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02384956