T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi Gelinören Köyü
MEVKİİ : Yol Üstü
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 35
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.756,55 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :AHMET SİMSAR-21590268328 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/301 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/09/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02092992