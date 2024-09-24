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Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/301 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi Gelinören Köyü

MEVKİİ : Yol Üstü

PAFTA NO :

ADA NO : 102

PARSEL NO : 35

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.756,55 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :AHMET SİMSAR-21590268328 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/301 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/09/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02092992