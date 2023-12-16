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Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-16 00:00:00 -

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/315 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü 122 ada 37 parsel

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 122

PARSEL NO : 37

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 352,05

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ ÇINAR-14678499042
2- ALPARSLAN MURAT ÇINAR-14657499780
3- EMİNE İDRİSOĞLU-29180009672 -
4- HAMDİ TÜFEKCİ-44809494394 -
5- HURİ SELCEN MUSAOĞLU-14669499334
6- NERİMAN HASDEMİR-30739962942 -
7- NİLGÜN ŞENER-63559226536
8- SATİYE TÜFEKCİ-44815494166
9- SEDA UZUN-14666499498
10- VEHBİ TÜFEKCİ-44782495272
11- YUNUS EMRE BAL-21920250382

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/315 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.  27/11/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01951052