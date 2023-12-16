T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü 122 ada 37 parsel
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 37
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 352,05
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALİ ÇINAR-14678499042
2- ALPARSLAN MURAT ÇINAR-14657499780
3- EMİNE İDRİSOĞLU-29180009672 -
4- HAMDİ TÜFEKCİ-44809494394 -
5- HURİ SELCEN MUSAOĞLU-14669499334
6- NERİMAN HASDEMİR-30739962942 -
7- NİLGÜN ŞENER-63559226536
8- SATİYE TÜFEKCİ-44815494166
9- SEDA UZUN-14666499498
10- VEHBİ TÜFEKCİ-44782495272
11- YUNUS EMRE BAL-21920250382
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/315 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01951052