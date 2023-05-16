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Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-05-16 00:00:00 -

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/117 Esas

Maliye Hazinesi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Akdoğan Köyü, 566 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Döndü'nün gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01829687