T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-05-16 00:00:00 -
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/117 Esas
Maliye Hazinesi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Akdoğan Köyü, 566 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Döndü'nün gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01829687