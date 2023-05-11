T.C. KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2017/2677 Esas-2022/757 Karar

Mahkememize açılan Vasiyetnamenin okunması davasının yapılan yargılamasında; Kastamonu ili, Kastamonu Merkez ilçesi, Küpciğez nüfusuna kayıtlı, Mehmet Mahir ve Sare'den olma 1938 doğumlu, Türkay ELAM'a ait Kastamonu 2. Noterliğinin 24/11/2010 tarih ve 10252 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde tanzim edilen vasiyetnamenin okunduğunun tespitine, tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine ilgili hukuk dairesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup; tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen mirasçı Ahmet Emin ve Neziha'dan olma 06/111944 D.lu 14854117494 Kimlik numaralı Murat Özer'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01827235