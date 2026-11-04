  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2018/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmaza ilişkin ilana, şartnameye, bilirkişi raporlarına, ayrıntılı görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, MEHMET AKİF ERSOY Mahallesi 1020 Ada, 135 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. Bahadır Sk. No 2 Kastamonu KASTAMONU

Yüzölçümü : 632,40 m2

İmar Durumu :Bitişik Nizam B-5 Konut Yapılaşması imar alanında kaldığı, kısmen yola terki bulunduğu“ belirtilmiştir.

Kıymeti : 13.400.785,00 TL

KDV Oranı : %10-20 (Yapı ve arsa üzerinde ayrıştırma yapılmak suretiyle hesaplanacaktır)

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:40

01/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02583905