T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi satışı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmaza ilişkin ilana, şartnameye, bilirkişi raporlarına, ayrıntılı görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, MEHMET AKİF ERSOY Mahallesi 1020 Ada, 135 Parsel sayılı taşınmaz.
Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. Bahadır Sk. No 2 Kastamonu KASTAMONU
Yüzölçümü : 632,40 m2
İmar Durumu :Bitişik Nizam B-5 Konut Yapılaşması imar alanında kaldığı, kısmen yola terki bulunduğu“ belirtilmiştir.
Kıymeti : 13.400.785,00 TL
KDV Oranı : %10-20 (Yapı ve arsa üzerinde ayrıştırma yapılmak suretiyle hesaplanacaktır)
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:40
01/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02583905