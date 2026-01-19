  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/509 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkezilçesi, Yürekveren Köyü

ADA NO : 101

PARSEL NO : 51-101-73

YÜZÖLÇÜMÜ : 18.695,47-3.674,41-11.316,51 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Erol, Müzeyyen Erol, Mehmet Erol, Gülcan Kaygusuz, Ahmet Erol, İsmet Erol, İsmail Erol, Güler Erol

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02383795