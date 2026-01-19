T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/509 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkezilçesi, Yürekveren Köyü
ADA NO : 101
PARSEL NO : 51-101-73
YÜZÖLÇÜMÜ : 18.695,47-3.674,41-11.316,51 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Erol, Müzeyyen Erol, Mehmet Erol, Gülcan Kaygusuz, Ahmet Erol, İsmet Erol, İsmail Erol, Güler Erol
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026
Basın No: ILN02383795