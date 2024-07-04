T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu Merkez Göl Emirler Köyü
ADA NO : 161
PARSEL NO : 14
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 7883,19
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Gök
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/224 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/06/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02054753