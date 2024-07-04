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Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:00:00 -

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/224 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER           : Kastamonu Merkez Göl Emirler Köyü
ADA NO                             : 161
PARSEL NO                      : 14
VASFI                                 : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ                    : 7883,19
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Gök
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                   : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ         :
     Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/224 Esas sayısında dava açılmıştır.

     2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/06/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02054753