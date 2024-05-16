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Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-16 00:01:00 -

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/124 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü

ADA NO                             : 179

PARSEL NO                      : 8

YÜZÖLÇÜMÜ                    : 476,82 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : TONBULLAR UN SAN. VE TİC. A.Ş.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                   : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ         :

          Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/124 Esas sayısında dava açılmıştır.

          2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02031871