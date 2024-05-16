T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü
ADA NO : 179
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 476,82 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : TONBULLAR UN SAN. VE TİC. A.Ş.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/124 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/05/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02031871