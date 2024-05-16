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Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-16 00:00:00 -

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/137 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER           : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü

ADA NO                             : 106

PARSEL NO                      : 42

YÜZÖLÇÜMÜ                    : 2458,45 m² irtifak alanı ve 27,61 m² direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : YURDAKUL ÖZMEN
MUAMMER AYAZ
MUZAFFER AYAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                   : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ         :

             Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/137 Esas sayısında dava açılmıştır.

             2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02031868