Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/353 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çıban Köyü

ADA NO : 111

PARSEL NO : 29

YÜZÖLÇÜMÜ : 464,52 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET KARAMAHMUTOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/353 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02376914