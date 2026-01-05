  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/403 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü

ADA NO : 156

PARSEL NO : 67

YÜZÖLÇÜMÜ : 194,0 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İlyas Hakkı Topaloğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/403 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02375324