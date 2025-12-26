T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi ilçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 156
PARSEL NO : 45
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 429,6 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Güzide Melekoğlu, Faika Kaman, Tevfika Altıkulaç, Nevin Oğuzbalaban, Ali Rasim Kaykanacı,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/392 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.12.2025
