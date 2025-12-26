T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/393 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Kastamonu İli, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 156
PARSEL NO : 55
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1343,3 m²-8,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Egemen Gültekin, Berna Kaplan, Can Gültekin, Yasemin Sayın
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/393 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.12.2025
