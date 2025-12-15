T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/434 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Akçataş Köyü
ADA NO : 240
PARSEL NO : 4
YÜZÖLÇÜMÜ : 860,16 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRÜ CİVELEKOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/434 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.12.2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02358587