T.C. KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/449 Esas



TMK 713/4-5.maddeleri uyarınca Davacı Nail Gürsoy'un açtığı davada; Antalya ili, Kaş ilçesi, Çayköy Mahallesi, 176 ada 13 ve 14 parsellerin güney kısmında kalan 13.462,28 m2 alanı davacının en az 20 yılı aşkın süredir nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla kullandığını, bu nedenle taşınmazın adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ettiğinden dolayı bu taşınmazda hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Mahkememizin 2023/449 Esas Esas sayılı dosyasına tüm delil ve belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

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Basın No: ILN01921631