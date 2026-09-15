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Resmi İlanlar T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/14 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tapuda mülkiyet bilgisi Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Davalı Şükrü Kıltar, Davalı Huriye Öksüz kullanımında olan Antalya İli, Kaş İlçesi, Kasaba Mahallesi, 127 ada 37 parsel sayılı Tarla vasıflı taşınmazın 313,88- m²'lik kısmının tapusunun iptali ile bedelinin tespiti ve davacı idare adına tesciline karar verilmesi için mahkememizin iş bu dosyası ile dava açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 09/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02546623