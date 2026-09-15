T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/14 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tapuda mülkiyet bilgisi Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Davalı Şükrü Kıltar, Davalı Huriye Öksüz kullanımında olan Antalya İli, Kaş İlçesi, Kasaba Mahallesi, 127 ada 37 parsel sayılı Tarla vasıflı taşınmazın 313,88- m²'lik kısmının tapusunun iptali ile bedelinin tespiti ve davacı idare adına tesciline karar verilmesi için mahkememizin iş bu dosyası ile dava açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 09/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02546623