T.C. KAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/191 Esas

TMK 713/4 maddesi uyarınca;

Davacı Mehmet Sarıbıyık vekilince batısında Çataloluk Mahallesi 160 ada 35 parsel bulunan, diğer tarafları yol ile çevrili, dava konusu alana bitişik olmayıp en yakınında bulunan tescilli parsellerin Çataloluk 160 ada 36 parsel, Uğrar Mahallesi 114 ada 1 parsel, 110 ada 6 parseller olan, tapulama çalışmalarında tescil harici olarak bırakılan A rumuzlu 605,92 m² alan yönünden davacı Mehmet Sarıbıyık adına tesciline karar verilmesi talep edildiğinden bu taşınmazda hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Mahkememizin 2024/191 esas sayılı dosyasına tüm delil ve belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

