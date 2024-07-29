T.C. KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
2024-07-29 00:00:00 -
T.C. KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddelesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
|SIRA NO
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ ( M2)
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
|ŞARTNAME BEDELİ
|İHALE TARİHİ VE SAATİ
|AÇIKLAMALAR
|1
|Uzuntarla
|382
|4
|1614.38
|Ticaret Alanı E:0.60 - 3 Kat
|9,500,000.00 ₺
|285,000.00 ₺
|1,000.00 ₺
|08.08.2024 Saat 10:10
|2
|Rahmiye
|312
|4
|691.30
|Konut Alanı Taks:0.15, Kask:0.30 2 Kat
|4,495,000.00 ₺
|134,850.00 ₺
|1,000.00 ₺
|08.08.2024 Saat 10:20
|3
|Rahmiye
|292
|12
|307.07
|Konut Alanı Taks:0.15, Kask:0.30 2 Kat
|1,995,000.00 ₺
|59,850.00 ₺
|1,000.00 ₺
|08.08.2024 Saat 10:30
|İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kartepe Kent Meydanı No:2 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 2.katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
|İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
|GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği (e-devlet), 3- İkametgah belgesi (e-devlet), 4- Belediyemize borcu yoktur belgesi 5-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
|TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2024 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
|* Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 07.08.2023 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02068532