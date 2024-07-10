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Resmi İlanlar T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Resmi İlanlar

T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yeniakit Publisher
2024-07-10 00:01:00 -

T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N

ESAS NO : 2023/101 Esas

Davacı Çakmaklar Otomotiv Köm. Nak. İnş. Gıda San. Orm. Ürn. Tic. Ltd. Şti tarafından davalılar Cem Yavaş ve Cengiz Yavaş aleyhine açılan kayyım atanması davasının yapılan yargılaması sonunda, Mahkememizin 12/04/2023 tarih ve 2023/101-253 E-K sayılı kararı ile davalıların şirket yöneticiliği görevlerinin devam ettiğinden bahisle davanın reddine, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine karar verilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen davalılar Cem Yavaş ve Cengiz Yavaş'a ilanen tebliğ olunur. 02/05/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN02058755