T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N



ESAS NO : 2019/249 Esas

Davacı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile davalı POLYMER TRADE FZE arasında mahkememizde görülmekte olan alacak davası ile ilgili olarak mahkememizin 05/07/2023 tarihli ön inceleme duruşmasında ön inceleme duruşma tutanağı özeti ile duruşma gün ve saatinin davalı Polymer Trade FZE'ne ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



Dava konusu uyuşmazlık ve çözülmesi gereken sorunun " Taraflar arasında 'yüksek yoğunluklu polietilen madde (high density polyethylene-EX3)' alımı konusunda 2014 yılı içerisinde uluslararası satım ilişkisinin kurulup kurulmadığı, satım ilişkisinin gümrük mevzuatına ve uluslararası ticari teamüllere uygun olup olmadığı, hukuk kurallarına uygun satım ilişkisi gerçekleşmiş ise tarafların mal ve para mübadelesi konusundaki edimlerini yerine getirip getirmedikleri, yerine getirilmiş ise davalı tarafından davacıya ne kadar ürünün teslim edildiği, davacı tarafından davalıya ne kadar bedel ödendiği, sonuç itibariyle davacının davalıdan teslim edilmeyen üründen dolayı iade alması gereken paranın bulunup bulunmadığı, bu sebeple ayrıca davacının TTK'nun 1530/7.madde hükmü gereğince 20/01/2019 tarihinden itibaren gecikme faizini hak edip etmediği, hak etmiş ise gecikme faizi tutarının ne kadar olduğu " şeklinde tespit edildiği,



Duruşmanın 08/11/2023 günü saat 10.05 e bırakılmasına karar verildiği hususları,



Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Polymer Trade FZE'ne ilanen tebliğ olunur. 24/07/2023

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Basın No: ILN01868201