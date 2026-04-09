T.C. KARŞIYAKA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/980 Esas

KARAR NO : 2025/910 Karar

Kumar Oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan Mahkememizin 03/12/2025 tarih 2024/980 Esas 2025/910 Karar sayılı kararı ile TCK'nın 228/1 maddesine göre 10 ay Hapis ve 3.320 TL adli para cezası ile cezalandırılan, Mahmut ve Fikriye oğlu, 05/06/1985 doğumlu, Diyarbakır, Çermik, Tepe köy nüfusuna kayıtlı sanık YUNUSORUÇ olup tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Bu hüküm fıkrasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize veya bulunan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylatılması suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde kararın kesinleştirileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.04.2026

