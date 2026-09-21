T.C. KARŞIYAKA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76069071-2024/927-Ceza Dava Dosyası

18.09.2026

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İLAN METNİ

Ağrı/Merkez/Yanlızkonak nüfusuna kayıtlı, Erdoğan ve Emine oğlu, 23/02/1993 Ağrı doğumlu BURAK ÖZEN TAŞ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda,

TCK 191/1, 62/1 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve TCK.nin 53.maddesinde yer alan haklardan yasaklanmasına karar verilmiş olup,

Sanığın bilinen en son adresi olan Günaltay Mah. 4799 Sokak No:12/1 İç Kapı No: 1 Karabağlar/İzmir adresine çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, kayıtlı bulunan tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmalarında sanığın yurtdışında bulunduğunun bildirilmesi üzerine, Konsolosluk vasıtası ile adres araştırması yapıldığı ve şahsın ikamet adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayacak iki haftalık süre içerisinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.

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Basın No: ILN02552487