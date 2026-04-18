T.C. KARŞIYAKA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76069071-2025/307-Ceza Dava Dosyası

14.04.2026

İLAN

Ahmet ve Sara oğlu, 01/07/1984 Akçakale doğumlu, Şanlıurfa Akçakale Dibek mah/ky nüf. Kayıtlı İSMAİL KUŞ hakkında katılan Aynur Gül Ay'a yönelik Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda,

TCK 155/2, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 30.000-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına ve TCY.nin 53.maddesinde yer alan haklardan yasaklanmasına karar verilmiş olup,

Sanığın bilinen en son adresi olan Atatürk Mah. 19 Sokak No: 23 İç Kapı No:6 Haliliye/Şanlıurfa adresine çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, kayıtlı bulunan tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmalarında da sanığın ikamet adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayacak iki haftalık süre içerisinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.

Basın No: ILN02449451