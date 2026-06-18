T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/136 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu İzmir ili Çiğli ilçesi Küçük Çiğli mahallesi 21799 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz hissedarlarından Mahkememizce tüm aramalara rağmen bulunamayan dahili davalı Dursun ve Nigar dan olma 23/04/1995 doğumlu AYKUT ATAÇ'ın tebligata sarih açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/10/2026 günü saat: 11:50'da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nun 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02491036