T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/1074 Esas

DAVALILAR : 1- GÖKSEL TARTAN - Nezih ve Müşerref den olma 01/09/1960 doğumlu

2- GÜLSER TARTAN - Nezih ve Müşerref den olma 07/09/1958 doğumlu

3- SONSEL GÖKHAN TARTAN - Nezih ve Müşerref den olma 05/01/1964 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu İzmir ili Karşıyaka ilçesi Soğukkuyu mahallesi 279 ada 363 parselde kayıtlı 1 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz hissedarlardan Mahkememizce tüm aramalara rağmen bulunamayan davalılar GÖKSEL TARTAN, GÜLSER TARTAN ve SONSEL GÖKHAN TARTAN'ın tebligata sarih açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/01/2027 günü saat: 09:55'da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nun 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02583637