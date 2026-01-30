T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/16 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

İzmir ili Karşıyaka ilçesi Dedebaşı mahallesi 25768 ada 2 parselde kayıtlı 7, 8 ve 9 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazlarda hissedarlardan Mahkememizce tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı Mehmet ve Miyesse den olma 21/10/1985 doğumlu NUR WELS'in tebligata sarih açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 28/09/2026 günü saat: 10:50'da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nun 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

