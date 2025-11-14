T.C. KARŞIYAKA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. KARŞIYAKA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.47541039-2024/266-Ceza Dava Dosyası
11.11.2025
İ L A N
DOSYA NO : 2024/266 Esas
KARAR NO : 2025/537 Karar
Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/09/2025 tarihli ilamının sanığı, Demirali ve Ayşe oğlu, 15/05/1992 doğumlu EMRAH ERGEÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.11/11/2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02333663