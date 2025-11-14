  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KARŞIYAKA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KARŞIYAKA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KARŞIYAKA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.47541039-2024/266-Ceza Dava Dosyası
11.11.2025

İ L A N

DOSYA NO : 2024/266 Esas

KARAR NO : 2025/537 Karar

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/09/2025 tarihli ilamının sanığı, Demirali ve Ayşe oğlu, 15/05/1992 doğumlu EMRAH ERGEÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.11/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02333663