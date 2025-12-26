  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/137 Esas
15.12.2025

Konu : mihriban onart

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , İZMİR DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilecek Mihriban Onart (TC: 45373356286) hakkında bilgisi bulunan kimselerin mahkememize bilgi vermeleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02368960