T.C. KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sayı :2025/137 Esas
15.12.2025
Konu : mihriban onart
İLAN
Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , İZMİR DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilecek Mihriban Onart (TC: 45373356286) hakkında bilgisi bulunan kimselerin mahkememize bilgi vermeleri hususu ilan olunur.
