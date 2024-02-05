T.C. KARŞIYAKA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26355101-2022/795-Ceza Dava Dosyası 01.02.2024

Konu :İLAN

İ L A N

Mirlan ve Bakit kızı, 17.07.1993 Kazakistan doğumlu AINUR AKKHOJAYEVA hakkında tehdit ve basit yaralama suçlarından mahkememizce yapılan yargılaması sonunda;

Basit yaralama ve tehdit suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verilmiş olup,

Sanık Aınur Akkhojayeva'nın 1426 Sokak No:46 D:5 Karşıyaka/İzmir adresine karar tebliği için tebligat çıkarıldığı, ancak adresin yetersiz ve şahsın ismen tanınmadığından tebligatın iade edildiği,adres araştırması için emniyete yazı yazıldığı, verilen cevapta sokağın bulunmadığı, POL NET sorgulamasında da adı geçen şahsın herhangi bir kaydının bulunmadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak 7 günlük süre içerisinde mahkememize yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla itiraz yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği, değerlendirmenin Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince yapılacağı,

İlanen duyurulur.

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Basın No: ILN01977559