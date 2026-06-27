T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/838 Esas

DAVALILAR :1- CEYLAN ÇAÇAN

23, rue Septentrion Apt.1080 Val de Reuil 27100 FRANSA

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/09/2026 günü saat: 10:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz rica olunur. Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02497472