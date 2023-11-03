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Resmi İlanlar T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:08:00 -

T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
 
ESAS NO : 2023/240 Esas

DAVALILAR : ZÜLFİKAR YILMAZ

Davacı Gülseren Yılmaz tarafından Kars İli, Merkez İlçesi, Çakmak Mahallesi 125 Ada- 81 Parsel, 125 Ada- 79 Parsel 125 Ada- 86 Parselde kayıtlı taşınmazlarda ortaklığının giderilmesi için dava açmış olup davanın duruşması 22/02/2024 günü saat 09:50'ye bırakılmış, dava konusu taşınmazların hissedarı İsmet Şevket ve Huri'den olma, 01/05/1963 doğumlu ZÜLFİKAR YILMAZ yapılan araştırmada aktif bir adresinin belirlenemediği anlaşıldığından davalıya '' ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı '' hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01922850