T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS SAYISI : 2025/1298 Esas
DAVALI İKRA YAREN GÜKKIYAS -Erhan ve Asiye kızı, Kars, Merkez, Karakale K.nf. kyt. DAVALI ASİYE GÜKKIYAS -Yusuf ve Nuriye kızı, Kars, Merkez, Karakale K.nf. kyt. DAVALI HATİCE SENA GÜKKIYAS -Erhan ve Asiye kızı, Kars, Merkez, Karakale K.nf. kyt.
Davacı ASKER TOK tarafından hissedarı olduğunuz Kars Merkez Karakale köyü köyiçi nabzalar mevkiinde bulunan 119 ada 22 parsel sayılı taşınmaz yönünden Ortaklığın Giderilmesi davası açılmıştır.
Gösterilen adreste tebliğat yapılamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davalıların duruşmanın bırakıldığı 19/01/2027 günü saat 09:40'da mahkememizde bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde yokluklarında davaya devam olunacağı ilan olunur. 25/11/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02605060