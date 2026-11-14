T.C. KARS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N



ESAS SAYISI : 2023/40 Esas

Davacı , KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar ABDULHAMİT TALDARİ, DURNA, DOĞUŞCAN ÇANAKCI,ZOZAN ÖZEL ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; dava dilekçesi ile Bayrampaşa Mahallesi 140 ada 5 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırması ve bedelinin tespiti talep edilmiş olup dahili davalı Fevziye Helvacı (T.C Kimlik No:42856143418) tüm aramalara rağmen dava dilekçesi, duruşma günü tebliğ edilemediğinden dolayı ilanen tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen dahili davalı Fevziye Helvacı'ya davaya karşı diyeceklerini duruşmanın bırakıldığı 23/12/2026 günü saat 09:20'ye kadar mahkememizin 2023/40 Esas sayılı dosyasına bildirmesi veya duruşmada hazır bulunması yada kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02594764