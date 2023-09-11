T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/210 Esas

DAVALI : HAKAN BAŞBOZKURT



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Hakan Başbozkurtile taşınmazların diğer malikleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında davalı Hakan Başbozkurt adına tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememiz ara kararı uyarınca dava dilekçesinin ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Kars ili, merkez ilçesi, Dikme Köyü 114 ada 373 parsel (ifrazdan önce 151 parsel) nolu 490,37 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı için kamumaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tescili ve yol olarak terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Bilirkişi heyeti tarafından mahkememize sunulan bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 21.967,15 TL olacağı şeklinde bildirilmiştir.



Duruşma Günü: 16/11/2023 günü saat: 10:35''de, Dava dilekçesini tebliğ aldığınız tarihten itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE davaya cevap vermeniz, iddia ve savunmalarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız, cevap vermediğiniz ve daha sonra tarafınıza bildirilecek duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verilebileceği hususu HMK'nın 122., 126., 127. maddeleri uyarınca tarafınıza ihtar olunur. Ayrıca bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 06/09/2023

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Basın No: ILN01889257