T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2022/82

KARAR NO : 2025/92

Davacı KARS BELEDİYESİ aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

H Ü K Ü M :

1- DAVANIN REDDİNE,

2- Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 615,40 TL harcın başlangıçta peşin olarak yatırılan 80,70- TL harçtan mahsubu ile bakiye 454,00-TL harcın harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

3- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde BIRAKILMASINA,

4- Karar kesinleştiğinde var ise kullanılmayan gider avansının 6100 sayılı HMK'nin 333'üncü maddesi ve Gider Avansı Tarifesi'nin 5/1'inci maddesi gereğince taraflara İADESİNE, kalan avansın iadesi için yapılacak tebliğ giderinin 6100 sayılı HMK'nın 333'üncü maddesi uyarınca iade edilecek avanstan KARŞILANMASINA,

Dair, davacı vekili ve davalı nüfus temsilcisinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluyla incelenmesi talebiyle müracaat hakları hatırlatılarak karar verildiği,

Karar Davacı Kars Belediyesi vekili tarafından istinaf edilmiş olup, kararın ve istinaf dilekçesinin aramalara rağmen davalılar EFLATUN GÖYÇİMEN ve NİĞAR GÖYÇİMEN'e tebliğ edilemediğinden; Kararın ve istinaf dilekçesinin EFLATUN GÖYÇİMEN ve NİĞAR GÖYÇİMEN'e tebliğine, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf etmeniz veya istinafa cevap vermeniz vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyle Erzurum Bölge Adliyesine gönderileceği, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02371563