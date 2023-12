T.C. KARGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2022/85 Esas



DAVALI : MOHAMMAD REZA SAKET - (TC Kimlik No: 997******82)



KHALILL ve TAWOOS oğlu, 21/09/1980 dogumlu,



Davacı T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar ERHAN DEMİR, MURAT DEMİR ve MOHAMMAD REZA SAKET aleyhine açılan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;



Davacı kurum vekili tarafından sunulan dava dilekçesi ile; 27.06.2022 günü saat 01.45 sularında Erhan DEMİR sevk ve idaresindeki W03CXY yabanı plakalı çekicinin Kastamonu ili Tosya ilçe istikametinden Çorum ili Osmancık ilcesi istikametine seyir halinde iken Devlet Karayolu D-100/16 km5+700 m'ye geldiğinde gidiş istikametine göre yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere aynı kazada aynı istikamette seyir halinde olan Murat DEMİR' in kullanmış olduğu W29DGF yabancı plakalı çekicinin ise sol bariyere aracının sol ön kısımları ile çarparak çift taraflı iki araçlı maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini, Bu kazanın oluşumunda Erhan DEMİR sevk ve idaresindeki W03CXY yabanı plakalı çekici 52/1-b ‘aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine görüş, Yol, hava ve trafik durumunun geciktirdiği şartlara uydurmamak’ kuralını ihlal ettiği için kusurlu; Murat DEMİR' in kullanmış olduğu W29DGF yabancı plakalı çekicinin ise aynı kanunun 52/1-b ‘aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine görüş, Yol, hava ve trafik durumunun geciktirdiği şartlara uydurmamak’ kuralını ihlal ettiği için kusurlu olduğunu, Kusur Oranları ve Kusur oranına göre tazminat bedellerinin belirlenerek müvekkili kurumun 49.186,30-TL' lik zararının kaza tarihi itibari ile yasal faizin hesaplanarak tahsilini talep etmiştir.



Araç sahibi olması nedeniyle davalı olarak gösterilen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı MOHAMMAD REZA SAKET adına ülkemizde kayıtlı adreslerine çıkartılan dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli tüm tebligatların davalının tanınmadığı gerekçesiyle iade edildiği, ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren İran Başkonsolosluğu ile yapılan yazışmalarımızda da davalının adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle adresi meçhul kabul edilen davalı adına Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri uyarınca dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;



Duruşma günü olan 10/01/2024 gün ve saat 10:30' da mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, var ise delil ve tanıklarınızı bildirmeniz, HMK 147, 150 ve 186 maddeleri gereğince, belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda karar verileceği hususu ilanen ihtar, Yukarıdaki ilan metninin Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı, Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

